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происшествия

СМИ сообщили о смельчаке, совершившем подвиг во время бойни в Лас-Вегасе (фото)

3 октября 2017
19:57
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Во время стрельбы возле гостиничного комплекса Мандалай-Бэй в американском Лас-Вегасе Джонатан Смит успел спасти около 30 человек, пока сам не получил ранение в шею.

Как сообщает The Daily Mirror, Смит отмечал день рождения своего брата, когда произошла стрельба.

Он помог десяткам людей покинуть опасную зону. Мужчина продолжал забирать людей под укрытие, пока сам не получил ранение.

Отмечается, что пуля все еще находится в ключице Смита и, возможно, останется там на всю жизнь.

Издание также пишет, что Джонатан Смит является отцом троих детей.

Напомним, возле гостиничного комплекса Мандалай-Бэй на юге Лас-Вегаса произошла стрельба. По данным полиции, огонь открыл житель Лас-Вегаса, 64-летний Стивен Пэддок, который покончил с собой.

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Террористическая группировка Исламское государство взяла на себя ответственность за массовую стрельбу в Лас-Вегасе. По словам боевиков, стрелок незадолго до нападения принял ислам.

В тоже время Федеральное бюро расследований США сообщило, что связь между стрельбой в Лас-Вегасе и международным терроризмом не прослеживается.

По последним данным, жертвами стрелка стали 59 человек, 527 получили ранения.

Источник: НВ

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Теги: лас-вегас, бойня

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