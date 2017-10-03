Хуже термитов. Журналист показал жуткие результаты "деятельности" бандюков "ДНР" (фото)
3 октября 2017
20:09
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На месте огромного супермаркета "Метро" в оккупированном Донецке, который террористы "доблестно" взяли штурмом в мае 2014 года, остался только бетонный каркас.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Денис Казанский, опубликовав соответствующее фото.
"Один из немногих в истории случаев, когда украли не только содержимое магазина, но и сам магазин. Все-таки, за 3,5 года патриоты молодой республики достигли совершенства в области мародерства", - отметил журналист.
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