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спорт

Президент вручил награды участникам сборной Украины на "Играх Непокоренных" (видео)

3 октября 2017
17:29
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Президент Украины Петр Порошенко удостоил государственных наград украинских ветеранов – участников национальной сборной в ІІІ Международных спортивных соревнованиях "Игры Непокоренных" (Invictus Games) – и во вторник лично вручил награды спортсменам.

Как сообщает пресс-служба главы государства, за достижение высоких спортивных результатов на "Играх Непокоренных" в Торонто (Канада) орденом "За заслуги" I степени награжден Павел Будаевский, орденом "За заслуги" III степени - Олег Зимников, Павел Мамонтов, Роман Панченко, Василий Пашкевич, Александр Писаренко, Валерий Рак, Вадим Свириденко, Дмитрий Сидорук, Александр Ткаченко, Сергей Торчинский, Сергей Шевчук.

Кроме того, орденом княгини Ольги III степени награждена Екатерина Михайлова.

Среди награжденных также тренерский состав украинской сборной и организаторы соревнований "Игры Непокоренных", которые поддерживали украинскую сборную.

Вітаючи спортсменів, Президент, зокрема, сказав: «Радий особисто привітати команду Invictus Games: Team Ukraine та подякувати за фантастичний результат. Вперше наша національна збірна взяла участь у цих міжнародних змаганнях, і серед 17 команд посіла друге місце після команди господарів.

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Цей результат – відповідь російському агресору. Українських солдат зломити неможливо. Ви переконали увесь світ, що українські військові – сильні духом, цілеспрямовані, відважні, професійні. Ви – гордість нації!

Вся Україна і українці з усього світу вболівали за вас. Кожен з вас є прикладом для інших. Ваш успіх надихає нас.

А ще сьогодні день народження у Павла Будаєвського - переможця Ігор Нескорених. Щиро вітаю, чемпіоне!».

«Важливо, щоб наша збірна «Ігор Нескорених» не тільки продовжувала тренуватись. Ми маємо бачити наших героїв в реабілітаційних центрах Міністерства Оборони та інших силових відомств. Вони мають надихати інших власним прикладом.

Вручив високі державні нагороди нашим воїнам»,- написав Порошенко у Фейсбуці.

Сборная Украины на "Играх Непокоренных" в Торонто завоевала 14 медалей – 8 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовых.

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Теги: игры непокоренных, порошенко

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