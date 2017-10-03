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общество

Реформа состоялась. Рада сделала долгожданный подарок пенсионерам

3 октября 2017
18:00
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Верховная Рада проголосовала за законопроект 6614, который предусматривал повышение пенсий 9 млн. украинских пенсионеров с 1 октября текущего года.

Как сообщает «Главное», кнопку «за» нажали 288 народных депутатов (при 226 минимально необходимых).

Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Реформа предусматривает проведение осовременивания пенсий путем перерасчета с 1 октября 2017 года с использованием единого показателя средней зарплаты, который используется для назначения пенсии в 2017 году в сумме, по словам министра социальной политики Андрея Ревы, 3 тыс. 764,4 грн с коэффициентом стоимости года страхового стажа в размере 1 (на данный момент – 1,35).

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Закон предусматривает увеличение максимальной суммы, с которой платится единый социальный взнос (ЕСВ), до 15 минимальных заработных плат (на данный момент — 48 тыс. грн). При этом размер ставки ЕСВ меняться не будет.

При назначении пенсий в 2018 году коэффициент стоимости года страхового стажа будет составлять 1, будет использоваться показатель средней зарплаты за 2 последних года, а с 2019 года — показатель средней заработной платы за 3 последних года.

Также предполагается восстановить с 1 октября 2017 года выплаты пенсий работающим пенсионерам в полном размере.

С 1 января 2018 года право на пенсию по возрасту в 60 лет будут иметь те граждане, у которых есть 25 лет страхового стажа.

Минимальный страховой стаж ежегодно будет увеличивается на 1 год, пока не составит 35 лет в 2028 году.

В 63 года на пенсию могут выходить те лица, которые имеют 15 лет страхового стажа на 1 января 2018 года, однако не имеющие 25 лет (также на протяжении 10 лет будет увеличиваться на 1 год ежегодно).

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С 2018 года в 65 лет выйти на пенсию смогут те лица, которые на 1 января 2019 года будут иметь от 15 до 16 лет страхового стажа.

Лицам, у которых не будет 15 лет страхового стажа, будет назначаться государственная социальная помощь по достижении 65 лет.

Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

Закон предусматривает введение с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования.

Не принимать участие в накопительной системе могут застрахованные лица, которым на 1 января 2019 года осталось менее 10 лет до достижения пенсионного возраста.

Кабинету министров поручено до 1 июля 2018 года обеспечить создание институциональных компонентов функционирования накопительной системы пенсионного страхования.

В 2019-2020 годах индексация будет осуществляться по отдельному решению парламента.

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Ежегодно с 2021 года будет происходить автоматическая индексация пенсий, путем повышения показателя средней зарплаты, с которой рассчитывается пенсия на 50% роста зарплаты за предыдущие 3 года и на 50% роста индекса потребительских цен за прошлый год.

В страховой пенсионный стаж зачисляется период регистрации субъектом предпринимательской деятельности с 1 января 1998 года по 30 июня 2000 года, с 1 января 2000 года до 31 декабря 2017 года стаж будет учитываться по факту оплаты взносов в Пенсионный фонд независимо от их размера, с 1 января 2018 года – при условии оплаты минимального взноса или пропорционально оплаченной сумме, если она меньше минимального взноса.

Кроме того, предлагается ликвидировать пенсии за выслугу лет (кроме артистов при стаже 20-35 лет), оставив льготный выход на пенсию только для некоторых категорий населения, в частности: работников с вредными и тяжелыми условиями труда, людей с инвалидностью, матерей, которые воспитали 5 детей, и инвалидов с детства (в 50 лет); военных — участников боевых действий (55 лет при 25 годах стажа).

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Максимальный размер пенсии, назначенной на условиях законов «О государственной службе», «О прокуратуре», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научно-технической деятельности» (с учетом надбавок), не может превышать 10 размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Временно, до 31 декабря 2017 года, максимальный размер пенсии (с учетом надбавок, кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной) не может превышать 10 740 грн.

Рада поручила Кабмину до 1 ноября подготовить отдельный законопроект о перерасчете пенсий военным и в течение 6 месяцев подготовить отдельный закон о введении профессиональной пенсионной системы и обеспечить проведение аудита Пенсионного фонда.

Источник: Инфорезист

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Теги: пенсии, рада

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