"Прилетело что-то высокоточное". Волонтер сообщил о большой потере террористов на Донбассе

В сводке за последний день сентября спикер АТО Анатолий Стельмах сообщил о 20 обстрелах террористами позиций ВСУ на Донбассе: «Українські військові 12 разів вогнем у відповідь примушували противника до дотримання мирних домовленостей».

А помогающий бойцам АТО на дуге фронтовой волонтер Юрий Мысягин сообщил, что противник в районе Светлодарской дуги потерял склад боеприпасов. Поскольку артиллерия ВСУ не работала, Мысягин намекнул, что в склад прилетело что-то мелкокалиберное, но высокоточное и по наводке планшета с программами корректировки огня. Этими «игрушками» силы АТО обеспечили волонтеры.