Штаб АТО: Боевики на Донбассе вновь пустили в ход свои "Грады" (видео)

«Сьогоднішній день вкотре не приніс мир на землю Донбасу. Від опівночі, у районі проведення АТО, зафіксовано 4 випадки порушення перемир’я з боку противника. Проте, навіть незначна активність російсько-окупаційних угруповань яскраво свідчить про цинічність дій противника в умовах перемир’я.

Так, близько 1 ночі бойовики з автоматичного гранатомету обстріляли наші позиції у районі Гнутового, що на Маріупольському напрямку. У відповідь українські військові застосували зброю на ураження. У результаті цього протистояння двоє наших захисників отримали поранення. Постраждалим одразу була надана кваліфікована медична допомога. На даний момент стан їхнього здоров’я задовільний. Крім того, сьогодні, вперше від початку шкільного перемир’я, проросійські найманці застосували реактивну систему залпового вогню «Град». В 16 годині ворог випустив 15 снарядів з «Граду» по опорних пунктах сил АТО на підступах до Гнутового.

На Донецькому напрямку з опівночі противник двічі обстрілював південно-східні околиці Авдіївки з гранатометів, великокаліберних і стрілецької зброї»,- йдеться у зведенні.