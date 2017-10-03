Ефремова: Сегодня было продемонстрировано, что власть в стране может работать в унисон

Сегодняшний день в Верховной Раде можно смело назвать одним из самых продуктивных, ведь было проголосовано во втором чтении и в целом два чрезвычайно важных законопроекта. Такую точку зрения по завершению парламентского рабочего дня высказала член фракции «Народный фронт» Ирина Ефремова, - сообщает «Главное» со ссылкой на страничку Харьковского «Народного фронта» в «Фейсбуке».

Депутат напомнила, что наконец было завершено рассмотрение проекта закона №6232, которым начинается масштабная судебная реформа, а также поддержан законопроект №6614, который обеспечивает рост пенсий миллионам украинских пенсионеров.

«Оба законопроекта очень важны, поскольку они являются весомыми частями глобальных реформ в стране. Проект №6232 был подан Президентом, №6614 - правительственный законопроект. Сегодняшнее результативное голосование в Парламенте в очередной раз продемонстрировало, что украинская власть может работать крайне эффективно и совместными усилиями осуществлять актуальные изменения в стране», - отметила народный депутат.