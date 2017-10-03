ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
здоровье

Ученые сообщили о скорой революции в медицине

3 октября 2017
20:34
752
Поделиться:

Редактирование клеток внутри тела позволит лечить большинство заболеваний — от генетических расстройств до повышенного холестерина

Редактирование ДНК человека для борьбы или предотвращения различных заболеваний — дело ближайшего будущего. Обнадеживающие результаты применения не только на животных, но и на людях технологии CRISPR свидетельствуют о том, что революция в медицине совсем близко.

Метод редактирования генома CRISPR появился только в 2012 году, но оказался настолько продуктивным и эффективным, что его уже начали испытывать не только на животных (один из последних примеров — излечение мышей от глаукомы), но и на людях. Около 20 экспериментов с участием пациентов-людей начались или должны начаться вскоре. Почти все из них связаны с редактированием ДНК, извлеченной из организма. Относительно просто удалить иммунные или стволовые клетки и вернуть их обратно после исправления, однако, с большинством тканей так поступить невозможно.

Только редактирование клеток внутри тела позволит лечить большинство заболеваний — от генетических расстройств до повышенного холестерина — и обойдется дешевле, чем выращивание и редактирование клеток вне организма. На вопрос, какие болезни можно будет лечить таким образом, Ирина Конбой из Калифорнийского университета в Беркли отвечает: «Абсолютно все».

Читайте также: Украинцы разработали приложение, определяющее причину боли

Главная проблема редактирования тканей внутри тела заключается в методе доставки технологии CRISPR внутрь организма. Для этого требуется минимум два компонента: белок, разрезающий ДНК, и часть РНК, которая направит его к точному месту в ДНК, которое нужно вырезать. По сравнению с обычными лекарственными молекулами белки и РНК имеют огромные размеры, и доставить их внутрь клетки сложно, кроме того, обычно они не переживают путешествия по кровеносной системе.

Однако, биологи работают над решением этой задачи уже многие годы и с появлением CRISPR готовы поделиться своими наработками с генетиками. Например, американская компания Intellia Therapeutics использует частицы жира для доставки компонентов CRISPR в печень. На прошлой неделе ее специалисты смогли таким образом отключить у мышей ген TTR, отвечающий за производство белков транстиретинов, вызывающих системный амилоидоз. А команде Конбой удалось выполнить еще более сложную задачу — не отключить, а исправить поврежденный ген, чтобы восстановить функцию мышц у пациента, страдающего дистрофией, сообщает Хайтек со ссылкой на New Scientist.

Читайте также: Нетрадиционная медицина - всё популярнее в Венесуэле на фоне экономического кризиса (видео)

Теги: днк, медицина

комментарии
главные новости
У Яценюка сделали резонансное заявление по антикоррупционным судам
У Яценюка сделали резонансное заявление по антикоррупционным судам272
СМИ сообщили о смельчаке, совершившем подвиг во время бойни в Лас-Вегасе (фото)
СМИ сообщили о смельчаке, совершившем подвиг во время бойни в Лас-Вегасе (фото)817
Генштаб: Численность украинской армии приблизилась к предельно допустимой
Генштаб: Численность украинской армии приблизилась к предельно допустимой 514
Конструкторы "Турбоатома" представили свой уникальный проект
Конструкторы "Турбоатома" представили свой уникальный проект637
мнения
"Доктрина Трампа" и другие контексты и подходы к решению международных проблем
Татьяна КОВАЛЬЧУК
"Доктрина Трампа" и другие контексты и подходы к решению международных проблем124
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты403
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев1129
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы992
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1507
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!967
Язык до Киева доведёт?!
Евгений ЛЕСНОЙ
Язык до Киева доведёт?!883
Герои АТО

последние новости
Сегодня
22:17
Журналист рассказала, как в США готовят офицеров для армии и флота 119
22:04
В Казахстане трагедия - разбился самолет Ан-28
В Казахстане трагедия - разбился самолет Ан-28280
21:54
Ученые-сомнологи назвали главную причину проблем со сном213
21:46
У Яценюка сделали резонансное заявление по антикоррупционным судам272
21:38
Выпивший украинец устроил в Польше жуткое ДТП (фото)
Выпивший украинец устроил в Польше жуткое ДТП (фото)243
21:29
Российский журналист: У Путина взбунтовались историки1273
21:18
На поверхности Солнца появилось гигантское "черное сердце" (видео)
На поверхности Солнца появилось гигантское "черное сердце" (видео)324
21:09
Харьковский дизайнер оказал Кабмину Украины неоценимую услугу (фото)
Харьковский дизайнер оказал Кабмину Украины неоценимую услугу (фото)399
20:59
Политолог: Фиксируем, актируем и объявляем в международный розыск333
20:47
Подручная Лаврова нашла новый повод для оправдания оккупации Крыма843
20:34
Ученые сообщили о скорой революции в медицине747
20:22
Ученый о Путине: "П" означает прибабахнутый553
20:09
Хуже термитов. Журналист показал жуткие результаты "деятельности" бандюков "ДНР" (фото)
Хуже термитов. Журналист показал жуткие результаты "деятельности" бандюков "ДНР" (фото)1313
19:57
СМИ сообщили о смельчаке, совершившем подвиг во время бойни в Лас-Вегасе (фото)
СМИ сообщили о смельчаке, совершившем подвиг во время бойни в Лас-Вегасе (фото)816
19:44
Ученые нашли на Марсе надежное убежище для будущих колонизаторов Красной планеты536
19:32
Генштаб: Численность украинской армии приблизилась к предельно допустимой 514
19:19
Конструкторы "Турбоатома" представили свой уникальный проект635
19:07
Ветеран войны из США попытался "убить" автомат Калашникова (видео)
Ветеран войны из США попытался "убить" автомат Калашникова (видео)1048
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.0014610290527344 [2] => 0.21868395805359 )