Харьковский дизайнер оказал Кабмину Украины неоценимую услугу (фото)
Дизайнер из Харькова Артем Шапаренко решил создать для Кабинета министров логотипы, которые будут обозначать все украинские министерства. Эскизы автор представил на своей странице в сети.
По его словам, идея создания символов пришла во время выполнения заказа от Министерства образования, когда ему нужно было каким-то образом обозначить ведомство.
Проведя исследование, Артем выяснил, что есть масса "каких-то уродливых символов", которые никто не использует. Поэтому он решил создать эмблемы для всех министерств.
Результаты работы харьковский дизайнер опубликовал как пример того, как простые и понятные символы могут работать на улучшение имиджа правительства.
В свою очередь работу коллеги прокомментировал известный житомирский дизайнер Илья Стронговский. "Клевая идея, хорошее воплощение, но иконки самостоятельно ни разу не считываются, а форма знака в целом больше всего напоминает Лего-Бэтмена", - написал он в Facebook.
Предлагаем читателям сайта NewsOne оценить работу Артема Шапаренко и составить собственное мнение о его идеях.