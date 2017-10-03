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На поверхности Солнца появилось гигантское "черное сердце" (видео)

3 октября 2017
21:18
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Фигура, напоминающая темное сердце, появилась на Солнце 2 октября. По данным ученых, размер «сердца» – около одного миллиона километра.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, сообщает РБК-Украина.

Внешний контур фигуры, полагают специалисты, был сформирован холодными магнитными петлями, выглядящими более темными. Фигура была видна на Солнце только несколько часов.

Периодически на поверхности звезды образуются различные фигуры. Их форма часто напоминает птиц и континенты, гигантские стрелки и другие объекты. Примечательно, что «черное сердце» находилось на той области звезды, с которой несколько дней назад на Землю пришел поток солнечного ветра, вызвавший магнитную бурю.

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Теги: солнце, наука

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