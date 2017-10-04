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общество

Подразделения ПВО Нацгвардии провели тренировки на Ровенщине (фото)

4 октября 2017
09:26
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Тактико-спеціальними заняттями із бойової стрільбою завершився табірний збір з підрозділами протиповітряної оборони Національної гвардії України

Збір проходив на базі навчального центру протиповітряної оборони Сухопутних військ 233-го загальновійськового полігону, що знаходиться поблизу міста Рівне.

Під час бойових стрільб, під керівництвом начальника відділу протиповітряної оборони управління бойового забезпечення Головного управління Національної гвардії України полковника Андрія Воєводи, стрільці-зенітники проводили пуски зенітних керованих ракет пересувного зенітно-ракетного комплексу «Ігла», а розрахунки зенітних установок ЗУ-23-2 виконували вогневі задачі із ураження повітряних цілей та бронетехніки противника.

«Управлінням бойового забезпечення в цьому році було ускладнено завдання для підрозділів протиповітряної оборони. Якщо в минулому році бойові пуски зенітних керованих ракет пересувного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» виконувались по спрощеній схемі, то зараз стрільба виконувалась у складній обстановці з бронетранспортера під час короткої зупинки. Усі поставлені завдання підрозділи виконали успішно,»- розповів полковник Андрій Воєвода.

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По закінченню навчань, начальник управління бойового забезпечення Національної гвардії України генерал-майор Віктор Ганущак подякував старшим підрозділів за чітку організацію тактико-спеціальних занять, а усьому особовому складу за відмінні показники у стрільбі.

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Теги: Нацгвардия

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