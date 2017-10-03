Выпивший украинец устроил в Польше жуткое ДТП (фото)

1 октября, около польского Вроцлава, украинец, находясь за рулем грузового автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, врезался в легковой автомобиль, что привело к смерти двоих пассажиров.

Об этом сообщает Польське радіо, со ссылкой на местную полицию.

Там сообщили, что водитель грузовика не заметил стоящие в пробке машины, врезавшись на полной скорости в легковой автомобиль Alfa Romeo. В результате, легковушка оказалась затиснутой между двумя грузовиками.

Погибло двое мужчин возрастом приблизительно 30 лет. Четыре человека получили серьезные ранения. Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось срезать крышу пострадавшего автомобиля.

В крови водителя фуры обнаружено 0,4 промилле алкоголя.