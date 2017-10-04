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спорт

Офицеры Академии НГУ доказывали свою силу и выносливость (видео)

4 октября 2017
08:32
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Сошедших с дистанций не было

В Академії розпочався другий етап огляду на кращу організацію фізичної підготовки і спортивно-масової роботи. Він проводиться серед військових частин безпосереднього підпорядкування Національної гвардії України.

Комісія на чолі з начальником служби відділу фізичної підготовки та спорту Головного управління НГУ підполковником Олегом Гаркавим розпочали перевірку спортивної роботи із зустрічі з особовим складом в центрі культури. Нацгвардійців ознайомили з членами комісії та довели розклад здачі нормативів.

«Головним напрямком у діяльності з організації фізичної підготовки та спортивної роботи є залучення кожного гвардійця до систематичних занять з фізичної підготовки та спорту. Військовослужбовці Національної академії - це люди, які усвідомлюють і роблять все можливе, для того щоб із гідністю виконувати обов’язки, покладені на них державою, а постійне підтримування фізичної форми вкрай необхідне для якісного виконання службових завдань. Бажаю всім успіху, терпіння та наснаги», - зазначив т.в.о. начальника Національної академії полковник Сергій Мартиненко.

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Підполковник Олег Гаркавий зосередив увагу на дотриманні заходів безпеки та правильності виконання спортивних нормативів, а також побажав всім учасникам показати найкращі результати.

Сьогодні залік здавали офіцери управління Академії. Підсумкова перевірка здійснювалось за вправами: «Біг на 100 м», «Підтягування на перекладині» та «Біг на 1 км».

Загалом протягом чотирьох днів до перевірки будуть залучені офіцери управління Академії та курсанти четвертого року навчання.

 

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Теги: Нацгвардия

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