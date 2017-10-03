У Яценюка сделали резонансное заявление по антикоррупционным судам

Партия "Народный фронт" заявила о необходимости создания эффективной системы антикоррупционного производства.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии в связи с принятием 3 октября Верховной Радой закона о реформе судопроизводства.

"Несмотря на все проволочки и саботаж со стороны популистов, сегодня практически завершено принятие законодательной базы реформы судопроизводства.

Однако, остается несотворенным важный элемент нового антикоррупционного механизма. Дальнейшее реформирование страны невозможно без создания эффективной системы специализированного антикоррупционного судопроизводства", - отметили в "Народном фронте".

"Тысячи уголовных производств против коррупционеров, начатых ГПУ, НАБУ, СБУ, должны быть, наконец, доведены до юридического конца. Только решение суда фиксирует факт вины или невиновности обвиняемого. Результаты судебного рассмотрения является решающим критерием профессионализма и обоснованности следствия и всей системы антикоррупционных органов. Только справедливый суд в антикоррупционных делах будет гарантировать, что соответствующие органы не занимаются политическими преследованиями или пустым самопиаром", - говорится в заявлении партии.