В Казахстане трагедия - разбился самолет Ан-28

Во вторник, 3 октября, самолет Ан-28 санитарной авиации потерпел крушение в Алматинской области Казахстана, сообщили в Министерстве внутренних дел РК.

Как сообщает Today.kz, воздушное судно Ан-28 авиакомпании East Wing вылетело по маршруту Алматы - Шымкент и исчезло с радаров в 28 км от аэропорта Алматы.

"3 октября в 19:15 в Илийском районе Алматинской области вблизи села Междуречинск при проведении полета по линии санавиации произошло падение самолета марки Ан-28 с последующим возгоранием", - говорится в официальном сообщении ведомства.

По информации МВД Казахстана, на борту самолета находились пять человек, все они погибли.