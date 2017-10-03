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политика

Журналист рассказала, как в США готовят офицеров для армии и флота

3 октября 2017
22:17
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Качество профессионального военного образования – одна из причин, почему Соединенные Штаты имеют наиболее эффективных военных современности

США гордятся своей армией. Помню лет -дцать назад, во время своего первого посещения Штатов в качестве студентки по обмену, меня поразило, что американцы находят, казалось бы, совершенно неуместное время и возможность для того, чтобы поздравить своих военных, пишет журналист "Голоса Америки" Оксана Бедратенко.

Едва не опоздав, однажды, на знаменитое шоу касаток – едва ли не величайшую гордость калифорнийского морского парка SeaWorld, мы подошли как раз вовремя, к первым словам ведущего, которые были, что удивительно, именно о военных.

На огромном экране видео морских глубин сменилось цветами американского флага и ведущий пригласил встать всех мужчин и женщин, которые служат или служили в армии, а публику поблагодарить их за это. Потом я часто видела небольшие моменты проявления уважения к военным, вплетенные в повседневную жизнь американского общества.

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Такое уважение к армии в США возникло не сразу, а сформировалось в результате болезненных уроков прошлого, ведь американские военные почти постоянно задействованы в многочисленных операциях. В США сейчас 20 миллионов ветеранов (лиц, имеющих опыт регулярной службы в вооруженных силах). Большинство из них воевали во время войны в Персидском заливе начала 90-х, войне во Вьетнаме и их реинтеграция стала сложным испытанием для общества.

Многие из нынешних служащих, вставших в ряды американской армии после трагедии 11 сентября, прошли Ирак и Афганистан. Именно для их успешной реинтеграции были значительно расширены программы, которые позволяют военным даже после завершения службы уверенно чувствовать себя в обществе. Заботиться о реинтеграции военных начинают с начала службы. Одним из основных элементов таких программ есть доступ к высшему образованию, которое в США является очень ценным.

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Тем, кто более 36 месяцев служил в регулярных войсках после 9/11, государство полностью оплачивает расходы за высшее образование. За меньший срок службы помощь определяется пропорционально. В некоторых случаях возможность бесплатного образования ветеран может передать жене, мужу или детям.

Отдельно, во время службы Министерство обороны оплачивает обучение военного в гражданском колледже, если оно проводится в его личное время.

Военная служба – это возможность для небогатых американцев получить хорошее образование. Американцы шутят, что, если бы война Севера и Юга состоялась сейчас, а не в 19 веке, то сейчас более бедный Юг победил бы, потому что имеет гораздо больше военных.

Наряду с гражданским образованием, существует целая система образования военного. «Часто, на время отставки офицер посвятил больше времени учебе, чем врач, юрист или профессор. Многие имеют гражданские дипломы», - сообщает издание World Politics Review.

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Система военного профессионального образования в США состоит из «штабных колледжей», через которые военные, как правило, проходят через 12-14 лет службы, и «военных колледжей», в которых учатся, как правило, после 18-22 лет службы.

Доверие, сочувствие и "дисциплинированное неповиновение" – среди навыков, на которых акцентирует военное обучение в США. В военной ситуации чрезвычайно важно «критически мыслить, проводить оценку среды на безопасность, адекватно действовать в условиях неопределенности, предвидеть и управлять изменениями, действовать на основе доверия, понимания и эмпатии», цитирует военных ученых World Politics Review.

Качество профессионального военного образования – одна из причин, почему Соединенные Штаты имеют наиболее эффективных военных современности. В результате выигрывают все – армия получает лучших военных, а военные после увольнения уверенно чувствуют себя на рынке труда. Думаю, это справедливо не только для армии США.

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Как-то встречала свою дочь после школы в Украине, она, чирикая, рассказывала мне о своем дне и впечатлениях от встречи школьников с одним из родителей, чьи дети учатся в этой школе – ветераном АТО. «Что же он вам сказал?» - спросила я. - «Говорил, что нужно хорошо учиться, потому что в боевой ситуации твои способности и аналитический ум важнее всего».

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Теги: сша, армия, офицеры

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