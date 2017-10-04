Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит в ближайшее время Украину
4 октября 2017
08:19
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Об этом в Баку сообщил глава украинского МИД Павел Климкин
«В ближайшее время Украину посетит президент Турции. Будем обговаривать несколько интересных идей»,- сказал П.Климкин журналистам в Баку во вторник.
Он также прокомментировал возможность создания трехстороннего формата сотрудничества Азербайджан-Турция-Украина.
«Вполне возможна реализация ряда интересных проектов в этом формате. Это интересная идея и мы над ней думаем Этот проект также может быть расширен дальше»,- сказал министр, которого цитирует Интерфакс-Азербайджан.
По мнению П.Климкина, при создании подобных форматов сотрудничества необходимо думать об эффективности подобного взаимодействия.