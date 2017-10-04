ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
экономика

В КНДР запретили продажу бензина всем, кроме представителей власти

4 октября 2017
08:23
321
Поделиться:

Продажа бензина на коммерческих заправках в КНДР прекращена с конца сентября для всех клиентов, за исключением высокопоставленных деятелей Трудовой партии Кореи, правительства, вооруженных сил и спецслужб

С таким утверждением выступила в среду японская газета Asahi, отмечают российские СМИ.

Жесткие ограничения на продажу бензина, по мнению источников издания, направлены на создание запасов горючего после того, как Совет Безопасности ООН в сентябре ограничил экспорт нефти и нефтепродуктов в КНДР. Такое решение было принято в качестве санкции за проводимые Пхеньяном ядерные испытания в нарушение действующих международных запретов.

Газета утверждает, что с конца сентября бензин на заправках в КНДР заливают только в баки автомобилей, чьи номера начинаются с цифр 727. Они выдаются только высшей номенклатуре. О порядке заправки общественного транспорта и машин иностранцев пока данных нет, отмечает газета.

Ранее агентство Yonhapсообщило, что в КНДР с начала года цены на бензин на коммерческих заправках подскочили в три раза. Правительство Южной Кореи оценивает ежегодные потребности КНДР в нефти и нефтепродуктах в 700-900 тыс. тонн. Кроме того, в стране постоянно поддерживается стратегический запас в 1 млн тонн на случай войны. Теперь, по данным источников Asahi, его решено удвоить.

Читайте также: Российский журналист: Новый интернационал Путина

Теги: КНДР, Корея

комментарии
главные новости
Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности
Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности32
Пьяные игры в ВСУ: на Харьковщине суд вынес приговор "мотивированному" солдату
Пьяные игры в ВСУ: на Харьковщине суд вынес приговор "мотивированному" солдату257
В Минобороны разоблачили еще одного коррупционера
В Минобороны разоблачили еще одного коррупционера230
Депутаты вызвали Муженко "на ковер" в Раду
Депутаты вызвали Муженко "на ковер" в Раду206
мнения
Дать по морде ФСБ
Сергей ЦЫГИПА
Дать по морде ФСБ116
"Доктрина Трампа" и другие контексты и подходы к решению международных проблем
Татьяна КОВАЛЬЧУК
"Доктрина Трампа" и другие контексты и подходы к решению международных проблем334
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты493
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев1319
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы1056
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1625
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!1017
Герои АТО

последние новости
Сегодня
11:34
В Минске началось заседание рабочих подгрупп ТКГ2
11:32
Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности18
11:12
Нардеп от БПП: Украина не будет объявлять войну или военное положение121
10:59
На Харьковщине "начественно отобранный военкоматом" вор остался без наказания178
10:46
Пьяные игры в ВСУ: на Харьковщине суд вынес приговор "мотивированному" солдату257
10:38
В Минобороны разоблачили еще одного коррупционера230
10:23
Парубий открыл утреннее заседание Парламента133
10:17
Порошенко сегодня посетит Черниговскую область264
10:12
Депутаты вызвали Муженко "на ковер" в Раду206
10:05
Гвардейцы доставили в АТО гуманитарный груз от граждан Латвии (фото)
Гвардейцы доставили в АТО гуманитарный груз от граждан Латвии (фото)212
10:00
В Харькове наградили патрульных, задержавших краденый автомобиль (фото)
В Харькове наградили патрульных, задержавших краденый автомобиль (фото)498
09:56
Полиция Харьковщины просит помощи в поисках ребенка (фото)
Полиция Харьковщины просит помощи в поисках ребенка (фото)262
09:52
В Ровно полиция задержала парня, который подозревается в грабеже первоклассников (фото)
В Ровно полиция задержала парня, который подозревается в грабеже первоклассников (фото)345
09:49
СБУ задержала парней, запустивших беспилотник над военной частью (фото)
СБУ задержала парней, запустивших беспилотник над военной частью (фото)271
09:45
В Киеве установили памятник добровольцам АТО (фото)
В Киеве установили памятник добровольцам АТО (фото)1126
09:41
Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве192
09:26
Подразделения ПВО Нацгвардии провели тренировки на Ровенщине (фото)
Подразделения ПВО Нацгвардии провели тренировки на Ровенщине (фото)291
09:14
В Израиле начнут селить туристов под водой230
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.001086950302124 [2] => 0.051243782043457 )