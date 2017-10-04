Полиция Донецкой области задержала очередного путинского террориста (фото)

Поліцейські отримали оперативну інформацію про те, що в селі Іванівці Волноваського району мешкає чоловік, який брав активну участь у незаконних збройних формуваннях та обіймав керівну посаду в батальйоні «Восток».

Під час перевірки оперативники встановили, що 46-річний чоловік працював на бойовиків три місяці, після чого повернувся додому. Знаючи, що його діяльність була незаконною, він ховався у своєї матері та дотримувався ретельної конспірації.

Колишній бойовик розповів, що вступив на службу через гроші. Він добровільно подав документи та вже наступного дня його відвезли на територію аеропорту, де точилися бої.

Новобранець визвався очолити розвідувальну роту, адже мав необхідні військові навички. Отримавши звання єфрейтор, він зібрав роту з 11 чоловіків. Всім видали екіпірування, автоматичну зброю, а командиру ще й пістолет «Макарова».

- Наступного дня приїхав «головний», - розповідає затриманий, - його представили як «Моторола». Ватажок бойовиків поставив завдання для усіх підрозділів, в тому числі для представників розвідки. В наші обов’язки входило стеження за пересуванням техніки українських військових та за місцезнаходженням «живої сили». Отриману інформацію передавали безпосередньо помічнику «Мотороли». Кожного місяця платили зарплатню не більше 4 тисяч гривень.

На початку січня 2015 року командир вже «дослужився» до звання сержант, але почав планувати покинути лави бойовиків. Крапкою став випадок, коли він знайшов під руйнуваннями шістьох молодих хлопців – українських захисників. Чоловік розповідає, що більше не міг бачити страждання та людські втрати, тому написав рапорт на відпустку та втік.

Зараз колишньому бойовику загрожує кримінальна відповідальність згідно зі ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

З початку року співробітниками поліції Донеччини викрито 217 учасників незаконних збройних формувань. З них 180 - затримані, ще 37 – оголошені в розшук.