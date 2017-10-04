Пиротехники обнаружили около тысячи взрывоопасных предметов в Калиновке

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили, что по состоянию на семь часов утра 4 октября не наблюдают открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада.

Пиротехники тем временем осмотрели 18,3 тысяч га территории с 30,4 тысяч га на наличие боеприпасов и прочей опасной взрывчатки.

"Во время проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала - 998 взрывоопасных предметов", - отметили в ГСЧС.

espreso.tv