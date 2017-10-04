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общество

Суд отказал "генералу Смерть" Назарову в повторных экспертизах (фото, видео)

4 октября 2017
08:57
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Колегія суддів апеляційного суду Дніпропетровської області залишила без задоволення клопотання генерала Віктора Назарова

Об этом в соцсети сообщил адвокат родственников отправленных на смерть генералом Назаровым армейцев Виталий Погосян.

Во время заседания выступил один из потерпевших - отец погибшего в сбитом Ил-76 десантника, и объяснил, почему родственники добиваются справедливости в суде. Депутат районного совета от партии "УКРОП" Наталья Балахнина опубликовала запись этого выступления.

"Знаете за что нужно судить? Чтобы в будущем думали. Наших детей уже не вернешь... Чтобы эти мальчишки, которые пришли, слава Богу, живые... Езжу я туда в Марьинку и вижу, что там происходит и как эти солдатики там стоят... У Назарова все в шоколаде. Говорят, он не богатый, но шесть участков возле Киева, думаю, миллион долларов стоят. Зачем ему о чем то думать? Конечно, жалко уходить на зону от такой жизни хорошей. Вот за что их судить надо. И не только его. И Муженко в этом виноват", - сказал отец одного из погибших десантников, которого цитирует Цензор.нет.


 
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17 декабря 2015 в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 украинских военнослужащих в самолете Ил-76, сбитом 14 июня 2014 вооруженными сепаратистами в аэропорту Луганска. На скамье подсудимых был один человек - генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины (небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, повлекшее тяжкие последствия). Назарова признали виновным в служебной халатности, приведшей к гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76, и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
 
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14 июня 2014 на территории Луганской области с переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он вспыхнул и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

 

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Теги: Назаров

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