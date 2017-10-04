Суд отказал "генералу Смерть" Назарову в повторных экспертизах (фото, видео)
Колегія суддів апеляційного суду Дніпропетровської області залишила без задоволення клопотання генерала Віктора Назарова
Об этом в соцсети сообщил адвокат родственников отправленных на смерть генералом Назаровым армейцев Виталий Погосян.
Во время заседания выступил один из потерпевших - отец погибшего в сбитом Ил-76 десантника, и объяснил, почему родственники добиваются справедливости в суде. Депутат районного совета от партии "УКРОП" Наталья Балахнина опубликовала запись этого выступления.
"Знаете за что нужно судить? Чтобы в будущем думали. Наших детей уже не вернешь... Чтобы эти мальчишки, которые пришли, слава Богу, живые... Езжу я туда в Марьинку и вижу, что там происходит и как эти солдатики там стоят... У Назарова все в шоколаде. Говорят, он не богатый, но шесть участков возле Киева, думаю, миллион долларов стоят. Зачем ему о чем то думать? Конечно, жалко уходить на зону от такой жизни хорошей. Вот за что их судить надо. И не только его. И Муженко в этом виноват", - сказал отец одного из погибших десантников, которого цитирует Цензор.нет.