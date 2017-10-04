Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве
Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, публикуя соответствующий указ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №304/2017
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами»
Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:
1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами» (додається, таємно).
2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
3 жовтня 2017 року