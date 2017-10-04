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политика

Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве

4 октября 2017
09:41
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Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, публикуя соответствующий указ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №304/2017

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року «Про внесення зміни до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 серпня 2015 року «Про військово-технічне співробітництво України з окремими державами» (додається, таємно).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

3 жовтня 2017 року

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Теги: армия

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