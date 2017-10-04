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происшествия

СБУ задержала парней, запустивших беспилотник над военной частью (фото)

4 октября 2017
09:49
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Об этом сообщает пресс-служба СБУ

3 жовтня 2017 руку близько дев’ятої години вечора, незважаючи на численні попередження у засобах масової інформації щодо впровадження у військових частинах ЗСУ посилених охоронних заходів, чотири мешканці Херсону здійснили запуск квадрокоптера та направили його на територію частини, яка виконує важливі завдання із захисту наших південних рубежів. 

Спроби молодиків відразу ж були припинені СБУ спільно з військовослужбовцями Збройних сил України, безпілотник вилучений на території військового об’єкту. Тривають невідкладні слідчі дії.  Затримані надають пояснення правоохоронцям щодо дійсних мотивів та мети використання ними квадрокптера поряд з військовою частиною. 

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Теги: беспилотник, дрон, СБУ

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