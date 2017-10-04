В Ровно полиция задержала парня, который подозревается в грабеже первоклассников (фото)

Діти пожалілись батькам на невідомого чоловіка, який перед початком занять ввійшов до класної кімнати та відібрав 3 телефони й 70 гривень. Батьки одразу зателефонували у поліцію.

Схожого за описом громадянина правоохоронці затримали. Під час поверхневої перевірки у затриманого виявили телефони та кошти. За попередньою інформацією, цей громадянин також причетний до пограбування людини в готелі та крадіжки цигарок в одному з магазинів. Усі виклики зафіксувала спецлінія 102.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Справу передали слідчим.