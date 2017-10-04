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происшествия

Полиция Харьковщины просит помощи в поисках ребенка (фото)

4 октября 2017
09:56
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Увага, розшук!

Співробітниками Московського відділу поліції розшукується Рафальський Олександр Юрійович, 2001 р.н., який 26 вересня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі голубі. 

Був одягнутий у спортивний костюм чорного кольору з білими вставками, темно-синю футболку, кросівки білого кольору.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 102, (057)738-30-24, 063-720-2175 або іншими доступними способами.

 

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Теги: полиция, дети, розыск

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