Полиция Харьковщины просит помощи в поисках ребенка (фото)

Співробітниками Московського відділу поліції розшукується Рафальський Олександр Юрійович, 2001 р.н., який 26 вересня пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: на вигляд 16 років, зріст 170 см, худорлявої статури, волосся темно-русяве, очі голубі.

Був одягнутий у спортивний костюм чорного кольору з білими вставками, темно-синю футболку, кросівки білого кольору.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного, просимо повідомити за телефонами: 102, (057)738-30-24, 063-720-2175 або іншими доступними способами.