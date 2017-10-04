В Харькове наградили патрульных, задержавших краденый автомобиль (фото)
Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області відзначив подяками патрульних поліцейських за сумлінне ставлення до виконання службових обов'язків
Начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області, генерал поліції третього рангу Бех Олег Володимирович вручив подяки двом інспекторам Управління патрульної поліції у місті Харкові лейтенантам поліції Дроздову Ігорю Олександровичу та Повстяну Олексію Сергійовичу, які напередодні виявили автомобіль, що знаходився в угоні.
Подія трапилася 28 вересня опівночі. Патрульні отримали повідомлення про заволодіння автомобілем Scoda Octavia А5 поблизу станції метро "Холодна гора". Через пів години за містом на відрізку траси М-03 446 км екіпаж патрульної поліції у складі лейтенанта поліції Дроздова Ігоря та лейтенанта поліції Повстяна Олексія виявили та зупинили розшукуваний автомобіль, а ймовірного угонщика затримали.
Для патрульних поліцейських вручення подяк стало приємною несподіванкою. "Служу Українському народові!" - із гордістю промовив кожен із поліцeйських.