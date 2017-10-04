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общество

Гвардейцы доставили в АТО гуманитарный груз от граждан Латвии (фото)

4 октября 2017
10:05
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Учора до Донецької області надійшов 20-тонний вантаж із гуманітарним майном, який було зібрано волонтерськими організаціями Латвії

Для передачі та розподілу серед постраждалих внаслідок неоголошеної війни українців майна на Донбас прибули представники Латвійської Республіки та координаційна група Національної гвардії України.

Свою робочу поїздку іноземна делегація, до якої увійшли заступник Надзвичайного та Повноважного Посла Латвійської Республіки в Україні Ірена Путніна, військовий аташе Посольства Латвійської Республіки в Україні полковник Ерікс Нагліс, голова латвійської молодіжно-патріотичної організації «Яунсардзе» підполковник Айвіс Мірбахс та головний капелан Національних Збройних Сил Латвії Елмарс Плявінш, розпочали з міста Краматорська.

У будівлі Донецької обласної державної адміністрації закордонні гості зустрілись із її головою Павлом Жебрівським. Під час спільної робочої наради було обговорено проблемні питання щодо соціального захисту вимушених переселенців та незахищених верств населення Донеччини. Також було вирішено, де найдоцільніше розповсюдити гуманітарний вантаж.

«Після закінчення наради перші дві гвардійські вантажівки із гуманітарною допомогою загальною вагою близько десяти тон відправились до населених пунктів Слов’янського, Бахмутського та Мар’їнського районів області. Інша половина гумдопомоги невдовзі надійде до міст та селищ Луганщини», – зазначив керівник координаційної групи НГУ полковник Сергій Блощіцин.

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Завершенням першого дня візиту латвійських гостей на Донбас став приїзд делегації до штабу об’єднаного угрупування Національної гвардії України., де для гвардійців було проведено капеланське читання.

Нагадаємо, що це вже третій вантаж гуманітарної допомоги, який надійшов із Латвійської Республіки. Зазначимо, що кожного разу транспортувати та розповсюджувати майно серед жителів Донбасу латвійським гостям допомагають військовослужбовці Національної гвардії України.

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Фото Олексія Павлюка

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Теги: Нацгвардия

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