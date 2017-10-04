Депутаты вызвали Муженко "на ковер" в Раду

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, главный военный прокурор Анатолий Матиос и министр обороны Степан Полторак приглашены на заседание комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в среду, 4 октября, на котором будет рассмотрен вопрос чрезвычайного происшествия на складах боеприпасов под Калиновкой. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Парламентарии планируют заслушать информацию об использовании средств, выделенных Минобороны на рассредоточение вооружения и военной техники, повышение уровня защищенности опасных объектов хранения боезапаса ВСУ после событий на военных складах вблизи Сватово и Балаклеи.

Также нардепы намерены рассмотреть законопроект о госбюджете на 2018 год №7000 в части финансирования сектора безопасности и обороны.

"Для информирования народных депутатов - членов комитета на заседание комитета приглашены: министр обороны Полторак С.Т., начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Муженко В.Н., заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Матиос А.В.", - говорится в сообщении.

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Начало сегодняшнего заседания запланировано на 15:00.

26 сентября около 22:00 на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар и, как следствие, взрывы боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей. Сейчас они вернулись в свои дома.

28 сентября секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что при пожарах в Балаклее и Калиновке армия потеряла огромное количество боеприпасов и за это должны отвечать все, на ком лежит ответственность за оборону страны, начиная с начальника Генштаба.

Позднее Муженко заявил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее в Калиновке, однако не хотел бы, чтобы все проблемы и недостатки были возложены на него и подчиненных.

liga.net