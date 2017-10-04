ТОП-темы:       ЧП на артскладах в Калиновке       Игры Непокоренных   
политика

Депутаты вызвали Муженко "на ковер" в Раду

4 октября 2017
10:12
208
Поделиться:

Ждут внятных ответов на неприятные для Муженко вопросы

Начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, главный военный прокурор Анатолий Матиос и министр обороны Степан Полторак приглашены на заседание комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны в среду, 4 октября, на котором будет рассмотрен вопрос чрезвычайного происшествия на складах боеприпасов под Калиновкой. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Парламентарии планируют заслушать информацию об использовании средств, выделенных Минобороны на рассредоточение вооружения и военной техники, повышение уровня защищенности опасных объектов хранения боезапаса ВСУ после событий на военных складах вблизи Сватово и Балаклеи.

Также нардепы намерены рассмотреть законопроект о госбюджете на 2018 год №7000 в части финансирования сектора безопасности и обороны.

"Для информирования народных депутатов - членов комитета на заседание комитета приглашены: министр обороны Полторак С.Т., начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Муженко В.Н., заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Матиос А.В.", - говорится в сообщении.

Читайте также: Пиротехники обнаружили около тысячи взрывоопасных предметов в Калиновке

Читайте также: Пиротехники изъяли 998 взрывоопасных предметов в Калиновке

Начало сегодняшнего заседания запланировано на 15:00.

26 сентября около 22:00 на артскладах военной части А-1119 Минобороны под Калиновкой, в 20 км от Винницы, начался пожар и, как следствие, взрывы боеприпасов. Эвакуировали более 30 тысяч местных жителей. Сейчас они вернулись в свои дома.

28 сентября секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что при пожарах в Балаклее и Калиновке армия потеряла огромное количество боеприпасов и за это должны отвечать все, на ком лежит ответственность за оборону страны, начиная с начальника Генштаба.

Позднее Муженко заявил, что не снимает с себя ответственности за произошедшее в Калиновке, однако не хотел бы, чтобы все проблемы и недостатки были возложены на него и подчиненных.

liga.net

Читайте также: Генштаб: Численность украинской армии приблизилась к предельно допустимой

Теги: Калиновка, Муженко, Генштаб

комментарии
главные новости
Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности
Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности32
Пьяные игры в ВСУ: на Харьковщине суд вынес приговор "мотивированному" солдату
Пьяные игры в ВСУ: на Харьковщине суд вынес приговор "мотивированному" солдату259
В Минобороны разоблачили еще одного коррупционера
В Минобороны разоблачили еще одного коррупционера231
Депутаты вызвали Муженко "на ковер" в Раду
Депутаты вызвали Муженко "на ковер" в Раду208
мнения
Дать по морде ФСБ
Сергей ЦЫГИПА
Дать по морде ФСБ116
"Доктрина Трампа" и другие контексты и подходы к решению международных проблем
Татьяна КОВАЛЬЧУК
"Доктрина Трампа" и другие контексты и подходы к решению международных проблем334
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты
Арсен АВАКОВ
Пресечена деятельность преступной группы, провоцировавшей ксенофобию и международные конфликты493
Конечно, я на стороне каталонцев
Виталий ПОРТНИКОВ
Конечно, я на стороне каталонцев1319
Сапсаны vs бакланы
Сергей ЦЫГИПА
Сапсаны vs бакланы1056
Дайте им промаршировать
Андрей МАКАРЕВИЧ
Дайте им промаршировать1625
З Днем учителя!
Ірина ЄФРЕМОВА
З Днем учителя!1017
Герои АТО

последние новости
Сегодня
11:34
В Минске началось заседание рабочих подгрупп ТКГ2
11:32
Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности18
11:12
Нардеп от БПП: Украина не будет объявлять войну или военное положение121
10:59
На Харьковщине "начественно отобранный военкоматом" вор остался без наказания178
10:46
Пьяные игры в ВСУ: на Харьковщине суд вынес приговор "мотивированному" солдату257
10:38
В Минобороны разоблачили еще одного коррупционера230
10:23
Парубий открыл утреннее заседание Парламента133
10:17
Порошенко сегодня посетит Черниговскую область264
10:12
Депутаты вызвали Муженко "на ковер" в Раду206
10:05
Гвардейцы доставили в АТО гуманитарный груз от граждан Латвии (фото)
Гвардейцы доставили в АТО гуманитарный груз от граждан Латвии (фото)212
10:00
В Харькове наградили патрульных, задержавших краденый автомобиль (фото)
В Харькове наградили патрульных, задержавших краденый автомобиль (фото)498
09:56
Полиция Харьковщины просит помощи в поисках ребенка (фото)
Полиция Харьковщины просит помощи в поисках ребенка (фото)262
09:52
В Ровно полиция задержала парня, который подозревается в грабеже первоклассников (фото)
В Ровно полиция задержала парня, который подозревается в грабеже первоклассников (фото)345
09:49
СБУ задержала парней, запустивших беспилотник над военной частью (фото)
СБУ задержала парней, запустивших беспилотник над военной частью (фото)271
09:45
В Киеве установили памятник добровольцам АТО (фото)
В Киеве установили памятник добровольцам АТО (фото)1126
09:41
Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО о военно-техническом сотрудничестве192
09:26
Подразделения ПВО Нацгвардии провели тренировки на Ровенщине (фото)
Подразделения ПВО Нацгвардии провели тренировки на Ровенщине (фото)291
09:14
В Израиле начнут селить туристов под водой230
больше новостей
delta = Array ( [1] => 0.00094795227050781 [2] => 0.047881126403809 )