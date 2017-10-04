Порошенко сегодня посетит Черниговскую область

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 4 октября 2017 года, посетит с рабочим визитом Черниговскую область. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной государственной администрации.

"На 4 октября, среду, запланирована рабочая поездка президента Украины Петра Порошенко в Черниговскую область", - говорится в сообщении.

Согласно информации местных СМИ, пишет РБК-Украина, в рамках поездки запланировано участие президента в торжественном открытии жилого дома на территории 8-го учебного центра Госспецтрансслужбы на улице Мазепы. Кроме того, Петр Порошенко намерен посетить Черниговский национальный педагогический университет им. Т. Шевченко.