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экономика

В Минобороны разоблачили еще одного коррупционера

4 октября 2017
10:38
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Об этом сообщает Минобороны Украины

У Міністерстві оборони України вживаються усі необхідні заходи, щоб очистити систему від людей, які зловживають службовим становищем.

Відповідно до рішення Міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака, у відомстві відбувається перевірка діяльності керівників відповідних ланок щодо можливості корупційних зловживань.

За результатами однієї з перевірок встановлено злочині дії колишнього начальника Західного управління капітального будівництва Міноборони, який намагався у незаконний спосіб передати військові містечка приватним забудовникам.

За даним фактом Військовою прокуратурою вже відкрите кримінальне провадження за статтею 364 Кримінального кодексу України «Зловживання владою або службовим становищем». Користуючись власною вигодою він уклав 7 договорів на забудову військових містечок приватними житловими комплексами. На деяких з них досі дислокуються військові частини.

Порушуючи діючи норми законодавства посадовець не узгоджував свої рішення з оборонним відомством.

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В ході розслідування з’ясувалося, що незаконним шляхом, фактично за дві доби, через посібника в особі нотаріуса, який не мав на це право, він уклав зазначені договори з конкретними порушеннями, що могли спричинити значні збитки державі.

Також слідчі дії, з’ясували, що фірми-забудовники існували лише на папері. Їхні керівники відмовилися надавати будь-яку інформацію стосовно укладених договорів.

Після усунення від посади, зазначена особа відмовилася передати печатки та документи Західного управління капітального будівництва Міноборони. Військовою прокуратурою їх було вилучено під час проведення обшуку в нього вдома.

Також робоча група, яка за дорученням Міністра оборони України провела перевірку Західного управління капітального будівництва Міноборони, виявила численні порушення в господарській та фінансовій діяльності.

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Через дії посадовця виникли чималі проблеми в організації будівництва житла для військовослужбовців та їх сімей в Західному регіоні.

В Міністерстві оборони України наразі відбуваються заходи щодо відновлення повноцінної роботи Західного управління капітального будівництва Міноборони.

На даний час очікується початок суду, який має визначити міру покарання щодо неправомірних дій фігуранта слідства.

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Теги: армия, коррупция

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