Пьяные игры в ВСУ: на Харьковщине суд вынес приговор "мотивированному" солдату

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес обвинительный приговор экс-военнослужащему, который застрелил одного сослуживца и ранил другого. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Напомним, в сентябре 2016 года харьковские правоохранители задержали 28-летнего солдата, подозреваемого в умышленном убийстве и побеге из расположения воинской части. Как удалось выяснить следователям, перед случившимся уроженец Винницкой области выпил и поспорил со своим командиром о том, кто будет раньше демобилизован из ВСУ - он или 40-летний сержант той же части.

Когда командир сказал военнослужащему о его неправоте, нетрезвый боец предложил своей будущей жертве "пари", предметом которого стала бы жизнь проигравшего. Он заявил сержанту, что если тот покинет ряды ВСУ раньше - то может застрелить его, однако в противном случае солдат пообещал убить не только мужчину, но и его детей. В ответ на это сержант попытался ударить нетрезвого спорщика, но ему помешали сослуживцы, отмечает NR.

Тогда злоумышленник взял в своей машине оружие и подозвал участника "пари". Сначала парень ударил его в спину ножом, а затем трижды выстрелил из АКС74У в пострадавшего. Инцидент увидел фельдшер той же части и бросился отнимать автомат, но в результате борьбы получил огнестрельную рану бедра. Досталось и самому стрелку - одна из пуль попала ему в предплечье. Но это не остановило преступника - он подошел к лежащему на земле сержанту и добил его, после чего сбежал из воинской части.

Суд признал старшего солдата виновным в умышленном убийстве, покушении на убийство и утрате воинского имущества. По совокупности преступлений его приговорили к десяти годам лишения свободы.