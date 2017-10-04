На Харьковщине "начественно отобранный военкоматом" вор остался без наказания

У Харкові суд залишив без покарання АТОвця, який торгував боєприпасами.

Як передає Depo.Харків, вирок зловмиснику 26 вересня ухвалив Червонозаводський районний суд Харкова.

За даними суду, чоловік, який зараз працює у КП "Жилкомсервіс", восени 2015 року проходив службу у селищі Новгородське Донецької області в зоні АТО у військовій частині В2950.

Військовий знайшов ящик, в якому було 1 080 набоїв до автоматичної зброї, калібру 5,45 мм. Чоловік ящик забрав та привласнив.

У березні 2017 року він перевіз набої до себе додому в Харків. 28 березня біля АЗС на вулиці Сіверській він продав боєприпаси за 4,7 тис. грн. За даними суду, це була оперативна закупка.

Крім того, 28 квітня 2017 року чоловік домовився із "клієнтом" про продаж вогнепальної зброї - двох бойових пістолетів Макарова калібру 9 мм, та отримав у якості завдатку 6 тис. грн. Однак знайти зброю йому не вдалося.

Також встановлено, що під час служби військовий придбав та зберігав дві упаковки патронів калібру 9 мм. 14 липня 2017 року під час обшуку боєприпаси вилучили.

13 вересня між прокурором та обвинуваченим була укладена угода про визнання винуватості.

Суд угоду затвердив та визнав чоловіка винним у скоєнні злочинів за ч.1 ст. 263, ч.1 ст.14, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік.

Однак суд звільнив чоловіка від призначеного покарання на підставі Закону України "Про амністію".