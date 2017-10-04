Нардеп от БПП: Украина не будет объявлять войну или военное положение

В случае принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса вместо антитеррористической операции будут проводиться меры безопасности по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом в эфире 112 канала сказал народный депутат Иван Винник, который занимает должность секретаря в комитете по вопросам национальной безопасности и обороны.

"АТО будет называться мерами по безопасности для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Вооруженные силы Украины будут применяться на основании действующих уставов, на основании закона "О Вооруженных силах Украины". Мы не будем объявлять ни войну, ни военное положение, как это хотел от нас Путин и Российская Федерация", - сообщил депутат.

Левый берег