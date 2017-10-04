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общество

Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности

4 октября 2017
11:32
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Международный аэропорт "Харьков" усилил меры безопасности после того, как в Государственную авиационную службу Украины от Европейского агентства авиационной безопасности (EASA) поступил проект бюллетеня, который вводит ограничения в авиационном движении в восточной части Украины.

Об этом в ответ на запрос УНИАН сообщила пресс-служба аэропорта.

"Руководство Международного аэропорта «Харьков» всегда поддерживало меры по безопасности полетов на стратегическом высоком уровне. Вместе с тем, учитывая беспокойство EASA, мы усилили уровень нивелирования возможных угроз. На входной группе терминалов дежурят усиленные наряды службы административной безопасности, установлено дополнительное оборудование предварительного осмотра. Организованы 3 дополнительных круглосуточных поста охраны периметра аэропорта, периметр поста по охране резервуаров ГСМ (емкость для хранения бензина, керосина, дизельного топлива, масла, смазочных и технических жидкостей – УНИАН) защищен современной системой инженерной защиты", - отметили в компании.

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Согласно сообщению, в аэропорту установлены дополнительные системы освещения, выставлены 6 блокпостов сторожевых собак, обученных поиску взрывчатки, а в структуре службы административной безопасности создано кинологическое отделение. 

В пресс-службе отметили, что наиболее опасные для полетов участки аэропорта круглосуточно патрулируются совместными нарядами полиции и пограничников.

Кроме этого, в аэропорту подчеркнули, что EASA еще не приняла окончательного решения о прекращении международного авиасообщения с востоком Украины. 

«Сейчас с украинской стороной обсуждается только проект бюллетеня EASA. Поэтому, говорить сейчас о возможных последствиях или убытках Международного аэропорта «Харьков» в случае утверждения бюллетеня EASA в том виде, который есть сегодня, преждевременно и нецелесообразно», - отметили в компании. 

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Теги: аэропорт

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