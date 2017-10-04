В Минске началось заседание рабочих подгрупп ТКГ
4 октября 2017
11:34
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В столице Белоруссии заседают подгруппы Трехсторонней контактной группы
Об этом сообщается на странице МИД республики в Twitter, отмечает 112.
"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.
Отметим, традиционно, после этого начнет работу сама Трехсторонняя контактная группа.
Также напомним, что с начала учебного года на Донбассе действует "школьное перемирие", о котором договорились члены ТКГ в августе. Несмотря на режим прекращения огня, позиции украинских военных ежедневно обстреливаются боевиками, на что ВСУ периодически отвечают незапрещенным Минскими договоренностями оружием.
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