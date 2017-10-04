В Минске началось заседание рабочих подгрупп ТКГ

Об этом сообщается на странице МИД республики в Twitter, отмечает 112.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Отметим, традиционно, после этого начнет работу сама Трехсторонняя контактная группа.

Также напомним, что с начала учебного года на Донбассе действует "школьное перемирие", о котором договорились члены ТКГ в августе. Несмотря на режим прекращения огня, позиции украинских военных ежедневно обстреливаются боевиками, на что ВСУ периодически отвечают незапрещенным Минскими договоренностями оружием.