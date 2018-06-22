Заложники Светлого Имени

Не представляю, чтобы Антикоррупционный суд хоть когда-нибудь вынес оправдательное решение. Независимо от сути вопроса и подготовленности дела. Общественность, включая мировую,— мягко говоря, не поймет. Скажет: Не для того мы вас создавали. Скажет: Вы сами погрязли в коррупции. Скажет: Чем же вы отличаетесь от обычных решал/оправдал? Скажет: Вспомните о ваших (за народный счет!) невиданных судейских антикоррупционных зарплатах. Скажет: Мы на вас надеялись, а вы...

Стало быть, передача в такой Суд любого дела — это уже фактически обвинительный приговор. Суд сможет лишь оценить степень тяжести преступления и строгости наказания.

Но тогда вопрос: А какой контроль за теми, кто фабрикует/передает дела? Не станет ли новый механизм орудием расправы? То ли политической, то ли опять же коррупционной? Когда будет важно, не кто [не] прав, а на кого смогли подать быстрее в нужный Суд. Где обвинительный приговор обеспечен уже его названием.

ВЫХОД ЛИШЬ ОДИН: МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО РАСПИСАТЬ И СТРОГО СЛЕДИТЬ ЗА ПРОЦЕДУРОЙ ПОДАЧИ ДЕЛ ТУДА, ОТКУДА ПРОСТО ТАК НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ.

Иначе: оставь надежду всяк, туда входящий,— выхода нет, и правота твоя никого не интересует. Лес рубят — щепки летят. Ты — щепка. Так что молчи и осознавай свою грандиозную историческую миссию. Ты — неизбежная ошибка в Великом Деле. Процент таких — ничтожен. Как и ты сам.