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До Дня Святого Миколая

19 декабря 2018
Ірина ЄФРЕМОВА
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День Святого Миколая – одне з найочікуваніших та найзагадковіших свят. Цей день завжди оповитий невимовним піднесенням і очікуванням на диво. Сьогодні кожен українець, незважаючи на свій вік, бодай на мить, опиняється у казковому світі дитинства, сповненому чарівних, яскравих мрій…

Але так вже сталося, що багато маленьких українців мають зовсім не дитячі мрії. Замість іграшок, цукерок та модного одягу вони просять заступника Божого – Святого Миколая – про якнайскоріше закінчення війни, аби нарешті мир запанував на всій українській землі…

Ще коли була народним депутатом, разом із колегою по фракції – очільником Львівської організації «Народного фронту» Михайлом Хмілем розпочали проект до 100-річчя Соборності України. Ми оголосили конкурс творчих робіт серед підлітків на написання листа своєму одноліткові відповідно зі Сходу та Заходу України «Чому нам варто стати друзями?!».

Ми намагаємося забезпечити абсолютну прозорість і справедливість конкурсу, тому вирішили запросити до журі у кожній області професіоналів та обмінятися роботами, аби виключити будь-яку заангажованість. І хоч я не є членом журі, але було дуже цікаво, про що ж таки писали наші діти. Не втрималась і прочитала деякі роботи. Звичайно, не всі, адже конкурс ще триває. Але навіть ті, які вдалося переглянути, сповнили мене надзвичайно позитивними емоціями.

Деякі твори варті того, аби їх цитувати, але, як би цього не хотілося, утримаюсь. Бо прозорість і неупередженість важливіші. Але що вразило найбільше – ідея спілкування зі своїми однолітками з іншої частини України їх настільки захопила, що ми вже отримали величезну кількість творів і в кожному з них – діти із нетерпінням очікують на лист-відповідь. Вже відчуваю, що результатом конкурсу стане не лише зустріч переможців з обох областей у Києві, а насамперед – між учасниками зав`яжуються теплі, міцні і справжні дружні стосунки.

А з іншого боку – особливо надихає те, що юні українці пишуть не лише про красу свого краю, а й щиро, ще по-дитячому непідробно переймаються спільним майбутнім рідної країни.

Наші діти, як ніхто інший, розуміють справжню сутність Соборності. Вони визнають відмінності у різних регіонах, але готові сприймати все нове та з великою шаною і повагою ставляться до культурних та ментальних особливостей усіх частин єдиної України.

І нам – дорослим – є чому в них повчитися. Ми маємо зрозуміти, що нам не просто варто, а необхідно стати друзями. Можливо, у цьому і криється простий секрет успіху нашої держави?!

Святий Миколай спонукає нас вірити в дива – давайте, як наші діти, не будемо себе у цьому стримувати…

Зі святом!

Слава Україні!

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Ірина ЄФРЕМОВА
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