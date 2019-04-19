Обещали отменить — так и нужно отменять

Когда говорят, будто отмена депутатского иммунитета будет грозить политическими преследованиями, это вызывает сразу кучу возражений и вопросов:

а почему же тогда, избираясь, все кандидаты и партии эту отмену неприкосновенности обещали? получается, на выборах они просто обманывали?;

и что — дабы избежать преследования, депутатом нужно быть пожизненно???;

а почему аналогичной защиты тогда нет у министров? общественных деятелей? простых людей? им всем, выходит, политические преследования не страшны? и чем же депутаты их всех лучше? почему те могут быть не защищены, включая, кстати, и Премьера, а депутаты (причём только они!) защищены?;

и ведь абзац 2 иммунитетной статьи 80 Конституции прямо запрещает преследования за голосования и высказывания — этого мало? ещё нужна полная неприкосновенность из абзаца 1 и согласие ВР из абзаца 3? а не многовато ли гарантий, которых больше ни у кого нет, и не стимулируют ли именно они поход в Раду тех, кто иначе бы — без таких спецгарантий — об этом бы и не задумался?;

и разумно ли вместо общей отмены неприкосновенности раз и навсегда решать этот вопрос индивидуально по каждому в отдельности, тратя на это кучу пленарного времени, которого и так дико не хватает?

Да, раньше всё равно никого не сажали — не сумели грамотно обвинить даже главу налоговой (выбрали у него именно то, за что посадить как раз невозможно!), не помогла посадкам даже временная отмена презумпции невиновности: до судов, которые всё равно дело аннулировали бы как противоречащее Конституции, даже и не доходило: важно было не посадить, а попугать и держать на крючке, для того лишь и понадобился заведомо неприменимый Закон — только для имитации бурной деятельности с заранее известным нулевым результатом;

но если теперь на массовую посадку таки будет политическая воля и сажать решат по-настоящему, то иммунитет таки будет этому мешать, и его отмена становится актуальной и насущной.

Заодно при такой отмене и состав Рады качественно изменится: туда перестанут идти только ради неприкосновенности.

Законопроект об отмене иммунитета необходимо внести, а список тех, кто его не поддержит, постоянно показывать бегущей строкой на экране по всем каналам и дать на всех сайтах.