"Олигархи " воспитывают украинцев

Поджог дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, как и все остальные невзгоды, которые обрушились на нее и ее семью в последние месяцы - это просто воспитательный процесс.

Так олигархические кланы после недолгих пяти лет относительной свободы вновь возвращают украинское общество к привычному ему состоянию олигархического рабства.

Гонтарева во время своего пребывания в Нацбанке пошла на санацию банковской системы не от хорошей жизни, а по требованию Запада. Без этой санации, без национализации "Привата" просто не было бы западной финансовой помощи. И без этой помощи украинская экономика просто погибла бы - и это в первую очередь сказалось бы на интересах тех самых "маленьких украинцев", которые потом привели к власти тех, кто ненавидит Гонтареву за то, что она сделала.

Но дело не только в Гонтаревой. Всеми этими поджогами всем остальным чиновникам просто сигнализируют: слушать нужно не Запад, слушать нужно нас. И принимать такие решения, которые не ущемляют наши интересы. Даже в ущерб любым договоренностям с Западом. Даже в ущерб национальным интересам. Если стоит выбор между нашими деньгами и экономикой - плюньте на экономику. Если стоит выбор между нашим желанием зарабатывать в России и Украиной - плюньте на Украину. Украина - ничто. Деньги - все.

Я не сомневаюсь, что большая часть украинских чиновников - этих профессиональных приспособленцев - урок усвоит, как не усвоить. А тех, кто окажется не способен усвоить - просто выгонят. Ну или их будет ждать судьба Гонтаревой - хотя отнюдь не у каждого украинского чиновника есть способности и возможности найти работу в Лондоне.

А с «маленькими украинцами» поработает телевидение. Чтобы они не думали, что их в очередной раз обманули, им покажут какой-нибудь очередной телевизионный сериал. Ну или заменят исполнителя главной роли на Банковой - проблем-то! Теперь роль президента сможет исполнить каждый. Единственное обязательное условие - понимать роль олигархов в экономике. И заниматься деолигархизацией так, чтобы никого не обидеть. А некоторым даже дать возможность приумножить капитал. Благо, скоро будет земля и новые заводы. Не хотелось бы, чтобы у украинцев были иллюзии насчет того, кто все это купит.

Но иллюзии будут, я не сомневаюсь. Крепостной, у которого есть вера в то, что он сам решает свою судьбу, гораздо удобнее для "хозяев жизни", чем крепостной, который понимает свое рабское положение.

Ведь у такого крепостного может хотя бы появиться желание обрести свободу.

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