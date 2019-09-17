мнение

"Олигархи " воспитывают украинцев

17 сентября 2019
Виталий ПОРТНИКОВ
611
Поделиться:

Поджог дома бывшего главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, как и все остальные невзгоды, которые обрушились на нее и ее семью в последние месяцы - это просто воспитательный процесс.

Так олигархические кланы после недолгих пяти лет относительной свободы вновь возвращают украинское общество к привычному ему состоянию олигархического рабства.

Гонтарева во время своего пребывания в Нацбанке пошла на санацию банковской системы не от хорошей жизни, а по требованию Запада. Без этой санации, без национализации "Привата" просто не было бы западной финансовой помощи. И без этой помощи украинская экономика просто погибла бы - и это в первую очередь сказалось бы на интересах тех самых "маленьких украинцев", которые потом привели к власти тех, кто ненавидит Гонтареву за то, что она сделала.

Но дело не только в Гонтаревой. Всеми этими поджогами всем остальным чиновникам просто сигнализируют: слушать нужно не Запад, слушать нужно нас. И принимать такие решения, которые не ущемляют наши интересы. Даже в ущерб любым договоренностям с Западом. Даже в ущерб национальным интересам. Если стоит выбор между нашими деньгами и экономикой - плюньте на экономику. Если стоит выбор между нашим желанием зарабатывать в России и Украиной - плюньте на Украину. Украина - ничто. Деньги - все.

Я не сомневаюсь, что большая часть украинских чиновников - этих профессиональных приспособленцев - урок усвоит, как не усвоить. А тех, кто окажется не способен усвоить - просто выгонят. Ну или их будет ждать судьба Гонтаревой - хотя отнюдь не у каждого украинского чиновника есть способности и возможности найти работу в Лондоне.

А с «маленькими украинцами» поработает телевидение. Чтобы они не думали, что их в очередной раз обманули, им покажут какой-нибудь очередной телевизионный сериал. Ну или заменят исполнителя главной роли на Банковой - проблем-то! Теперь роль президента сможет исполнить каждый. Единственное обязательное условие - понимать роль олигархов в экономике. И заниматься деолигархизацией так, чтобы никого не обидеть. А некоторым даже дать возможность приумножить капитал. Благо, скоро будет земля и новые заводы. Не хотелось бы, чтобы у украинцев были иллюзии насчет того, кто все это купит.

Но иллюзии будут, я не сомневаюсь. Крепостной, у которого есть вера в то, что он сам решает свою судьбу, гораздо удобнее для "хозяев жизни", чем крепостной, который понимает свое рабское положение.

Ведь у такого крепостного может хотя бы появиться желание обрести свободу.

Оригинал

1480358405.jpg
Виталий ПОРТНИКОВ
Все статьи автора

Если вы заметили орфографическую ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

главные новости
Конституционный суд избрал нового председателя
Конституционный суд избрал нового председателя353
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения231
За последние 10 лет ряды ВСУ пополнили более 23 тыс. женщин
За последние 10 лет ряды ВСУ пополнили более 23 тыс. женщин276
Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ
Определился состав новой делегации Украины в ПАСЕ611
мнения
"Олигархи " воспитывают украинцев
Виталий ПОРТНИКОВ
"Олигархи " воспитывают украинцев609
Чи зможе Уряд зробити українців щасливими?
Игорь КОТВИЦКИЙ
Чи зможе Уряд зробити українців щасливими?689
Как жили в СССР цари 70-х–80-х
Александр КИРШ
Как жили в СССР цари 70-х–80-х4367
Аваков: не тот самолет назвали "Мрія"!
Арсен АВАКОВ
Аваков: не тот самолет назвали "Мрія"!2263
Про корупцію
Игорь КОТВИЦКИЙ
Про корупцію1635
Наш подарок Путину
Виталий ПОРТНИКОВ
Наш подарок Путину2580
Если есть нормальная...
Александр КИРШ
Если есть нормальная...1701
Герои АТО

последние новости
Сегодня
20:57
Двум врачам института рака сообщено о подозрении во взяточничестве22
20:48
Сервис онлайн-знакомств Tinder снял сериал постапокалипсисе61
20:27
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой236
20:18
Конституционный суд избрал нового председателя352
20:14
Гвардиола купил квартиру в Украине371
19:56
Российские пограничники задержали более 80 граждан КНДР257
19:41
Украина и Япония продолжат развитие технических мощностей подразделений МВД336
19:36
ООС: на Донбассе погиб военнослужащий, еще двое получили ранения231
19:34
Пенсионный фонд запустил мобильное приложение325
19:23
SkyUp запускает из Украины рейсы в Тель-Авив280
19:12
Насколько Харьков готов к отопительному сезону – данные горсовета191
19:10
Северокорейские моряки атаковали российских пограничников, есть раненые – РосСМИ610
19:01
В США селфи у гейзера обернулись для туристов судебным иском340
18:49
Обнародован рейтинг самых загруженных аэропортов мира322
18:38
В Харькове троллейбус №2 на два дня изменит свой маршрут255
18:26
В Германии появился завод, который при хорошей погоде в дневное время суток потребляет только "зеленую" электроэнергию
В Германии появился завод, который при хорошей погоде в дневное время суток потребляет только "зеленую" электроэнергию251
18:14
Болельщиков сборной Украины не пустят на матч отбора Евро-2020 с Сербией411
18:12
Предприниматели "Барабашово" пикетировали управление нацполиции348
больше новостей
новости партнеров
delta = Array ( [1] => 0.0010459423065186 [2] => 0.063574075698853 )