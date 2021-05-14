Время ледорубов?

До последнего времени о политиках, занимавшихся шпионажем, говорили только в сталинское время, когда расстреливали «троцкистско-бухаринскую банду убийц, шпионов и вредителей» (при этом самого Троцкого ледоруб нашёл даже в Мексике), а также сразу после, когда казнён уже был «разоблачитель шпионов» и «английский шпион» по совместительству Берия.

В дальнейшем же говорили не о шпионах, а либо об «антипартийной группе» (партия тогда была одна), либо и вовсе о «преклонном возрасте» (до возрастов Трампа и Байдена, впрочем, весьма далёком, как и до возраста позднего Брежнева), при этом жертв уже не расстреливали, а просто ссылали — кого послом в Монголию, кого директором электростанции или химкомбината, а кого и без всякой должности на пенсию. Так или иначе, о шпионах речь уже не шла.

Но вот когда на обломках бывшей империи и стран, и партий оказалось много, снова зашла речь о политике-шпионе. Обоснованы эти обвинения/подозрения или нет, сказать не могу — нет информации, а подробности все появятся, как обычно, лет через 20, но пока что факт остаётся фактом: в ПОЛИТИЧЕСКОМ лексиконе снова появилось слово «ШПИОН».

Заодно — изменился, замечу, и смысл выражения «лишь бы не было войны». Лет 50 назад оно служило как бы утешением в связи с отсутствием демократии, сейчас же оно означает совсем иное: лишь бы та война, что уже есть, не переросла в глобальную. Как в своё время война «локальная» финская (сменившая, в свою очередь, халхингольские бои 1939 г. да «освободительные походы» Красной Армии при четвёртом разделе Польши тогда же) сменилась войной гораздо более долгой и кровавой.

Шпионы и война нераздельны как понятия: в них — дух времени.