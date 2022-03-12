Везли вчора дівчину нашого загиблого бійця. Поверталася з похорону. Була тихою, переймалася більше дідусем та бабусею, просила привезти їм ліки.

І ось подумалось таке: зрозуміло ж, що всі ми великою мірою в своїх оцінках та емоціях керуємось самостійно обраним (чи нав'язаним нам) інформаційним полем. Ось зайдіть як-небудь на який-небудь популярний російський, скажімо, телеграм-канал (бо ФБ-каналів у них уже немає) - у них же там зовсім інша реальність і зовсім інша війна: Україна сама знищує свої міста, Україна погрожує всьому світу, Україна сама блокує своїх громадян в оточених містах. У них інша реальність, відеокадри зі спаленими російськими танками вони сприймають лише як частину контрпропаганди.

Але є така штука: будь яке інформаційне поле, будь-який пропагандистський наратив - річ колективна. А прокляття і помста є ще й речами персональними. І росіянам тепер доведеться з цим дуже-дуже довго жити - з нашим прокляттям і нашою помстою. І колективною. І персональною. Їм тепер із цим жити.

А на фото - житловий будинок на Новій Баварії, проїжджав учора, сфотографував. Для себе, щоб не забути.

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