спорт

Российский журналист: Может, не стоит заботливо укрывать украинским флагом россиян?

21 февраля 2018
18:17
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Российский журналист Александр Тверской отреагировал в Фейсбуке на победный жест украинского олимпийского чемпиона Александра Абраменко, укрывшего соперника-россиянина флагом Украины

«Украинский фристайлист Александр Абраменко обнял россиянина Илья Бурова на Олимпиаде и укрыл его украинским флагом.

23 июля 2014 года оккупанты похитили 16-летнего Степу Чубенко в Донецке. Они связали его колючей проволокой, избили до полусмерти, выбили все зубы, а потом по очереди 5 раз выстрелили ему в затылок. Они убили Степу за ленточку украиского флага на рюкзаке.

Владимир Балух из Крыма осужден на несколько лет и брошен в колонию российскими оккупантами за украинский флаг над своим домом.

На войне пленным украинским защитникам россияне рубили руки с татуировками с украинской символикой.

Украинским флагом накрыты тела десятков тысяч убитых россиянами украинцев, которых провожают в последней путь по всей Украине уже четвертый год подряд.

Может все-таки не стоит украинским флагом заботливо укрывать российских спортсменов? Может все-таки не братья, может все-таки российские спортсмены - это одни из тех людей, которые олицетворяют страну-агрессор и являются мощной идеологической опорой для преступного режима? Может Александру Абраменко стоило было подумать?

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P.S. Оказывается Илья Буров на роств потом оправдывался час, что он обнялся с украинским спортсменом. Признавал, что допустил идеологическую ошибку. О чем я и говорю - их надо не флагами обнимать, а отстреливаться и отгораживаться. Везде и всегда. Это вопрос чистоплотности и самосохранения»,- подытожил Тверской.

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Теги: тверской, абраменко, флаг

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