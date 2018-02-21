Инженеры Toyota придумали, как снизить стоимость электромобилей

Такое значительное снижение стоимости произошло из-за того, что в новых магнитах используется на 50% меньше редкоземельных металлов. Уменьшение стоимости магнитов должно снизить и цены на двигатели, сделав электромобили более доступными, пишет Хайтек со ссылкой на Engadget.

Количество доступных для промышленности редкоземельных металлов стабильно снижается. А так как они являются основным компонентом электродвигателей, это может вызвать проблемы на растущем рынке электромобилей. Спрос только начал набирать темпы, а эксперты уже заявляют о возможном дефиците редкоземельного сырья.

Toyota не смогла придумать, как обойтись без этих металлов вообще, но разработала способ, как использовать их в два раза меньше. Сообщается, что исследователи компании создали новые магниты для электродвигателей. В них используются материалы, которые можно купить в 20 раз дешевле используемого сегодня неодима.

Представители компании объясняют, что пытаются застраховаться от нехватки неодима. Они напоминают, что индустрия уже сталкивается с проблемами при его покупке. В прошлом году был принят закон о запрете нелегальной добычи неодима в Китае, который располагает 80% мировых запасов этого металла. После чего цены на неодим всего за месяц увеличились на 30%. Toyota предупреждает, что долго ждать последствий нехватки не придется — цены уже растут. Сама же компания планирует к 2030 году выпускать 5,5 млн электромобилей в год.

Но Toyota не первая задумалась об удешевлении магнитов. Почти два года назад Honda устала от того, что поставщики неодима неравномерно разбросаны по миру, что вызывает проблемы с доставкой, и решила вообще отказаться от него в гибридных двигателях, разработав новые магниты. Тогда компания тоже отчиталась об удешевлении и снижение веса своих силовых установок.