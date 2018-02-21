техно

Ученый: Потенциал рождаемости украинцев полностью исчерпан

21 февраля 2018
18:42
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Без переписи населения Украины комментировать данные Госстата о сокращении населения некорректно,- предупредила Либанова

Потенциал рождаемости украинцев полностью исчерпан.

Об этом в комментарии «Обозревателю» заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова.

«Без переписи населения Украины комментировать данные Госстата о сокращении населения некорректно. Последняя перепись населения при СССР проводилась в 1989 году, а уже в годы независимости — в 2001 году. Поэтому Госстат делает то, что может сделать. Но уже 17 лет прошло после переписи, без которой мы однозначно не может сказать: а сколько же нас осталось. Плюс нужно понимать, что с 2014 Донбасс полностью перевернул ситуацию», — заявила она.

В то же время Либанова подчеркнула, что тенденция вымирания украинской нации отмечается давно.

«Безусловно, она есть. Потенциал рождаемости на самом деле был исчерпан еще с 1960 года», — напомнила она.

Поэтому, по оценкам ученой, ежегодные данные о сокращении населения — тревожные, но их не стоит драматизировать. Это проявление закономерного, но процесса, что, естественно, влечет негативные последствия для Украины.

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Теги: либанова, украинцы, рождаемость

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