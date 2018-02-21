WP: "Перестань смеяться, Владимир Путин. Ты надорвешься"

«Когда Трамп столкнулся с неопровержимыми доказательствами того, что российские кибердиверсанты занимались работой по влиянию на выборы в 2016 году, воздействуя на избирателей из колеблющихся штатов ложью в соцсетях и даже устраивая реальные митинги, его единственной реакцией была лихорадочная и жалкая попытка защитить свое чувствительное эго», — отмечает автор статьи.

«Но разве я не был отличным кандидатом?» — вопрошал Трамп в воскресенье в Twitter.

Спецпрокурор Роберт Мюллер в деталях изложил, как усердно пыхтела группа наемных интернет-троллей в Санкт-Петербурге, чтобы посеять раздор в американской политической системе. «К началу — середине 2016 года операции обвиняемых включали в себя поддержку президентской кампании кандидата Дональда Трампа («кампании Трампа») и дискредитацию Хиллари Клинтон», — приводит Робинсон выдержку из обвинительного заключения.

«Вот же, черным по белому: Трамп был избран при активном содействии президента России Владимира Путина», — комментирует колумнист.

«Поднятый Мюллером шум привел к полноценной истерике Трампа в Twitter, и к понедельнику не казалось, что она ослабевает», — продолжает Робинсон. По его словам, Трамп в основном пытался заявить, что обвинительное заключение подтверждает две вещи: что бы русские ни сделали, они не повлияли на исход выборов, а сговора между русскими и предвыборной кампанией Трампа не было.

«В глубине души он должен знать, что в обвинительном заключении ничего подобного не говорится», — подчеркивает Робинсон.

Поздним вечером в субботу, уже значительно позже обычного времени отхода ко сну, Трамп бодрствовал и продолжал писать в Twitter: «Единственный сговор был между Россией и жуликоватой Хиллари, Национальным комитетом Демпартии и демократами. Вспомните грязное досье, уран, выступления, письма и компанию Подесты!»

«Перестань смеяться, Владимир Путин. Ты надорвешься», — заключает колумнист.

Источник: inopressa