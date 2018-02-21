экономика

Американский экономист предупредил о главной угрозе для курса гривны

21 февраля 2018
19:06
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"Украину ожидают выплаты в $7 млрд в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше",- напомнил Аслунд

Отсутствие программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины может вызвать значительную девальвацию гривны.

Об этом заявил американский профессор экономики и старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд в интервью Голосу Америки.

"Украина сейчас имеет около $18 млрд международных резервов и, думаю, ей нужно как минимум $15 млрд, чтобы удерживать определенную валютную стабильность. Украина может разместить $2-3 млрд евробондов на рынке в этом году и, вероятно, получить еще $1 млрд", – отметил Аслунд.

Однако, подчеркнул экономист, этого недостаточно.

"Украину ожидают выплаты в $7 млрд в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию", – сказал эксперт.

Напомним, что ранее Аслунд заявлял, что МВФ, а также Европейский Союз выражают сомнения в том, что Украине удастся выполнить свои обязательства.

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Как известно, Международный валютный фонд выдвинул четыре требования к Украине для получения следующего транша. Так, Киев должен принять закон о приватизации и обеспечить прозрачную продажу госактивов, создать Антикоррупционный суд и урегулировать вопрос с ценами на газ. Также требованием была уже принятая пенсионная реформа.

Ранее Киев выполнил одно из условий пересмотра – был принят новый закон о приватизации. Кроме того, Порошенко внес в Верховную Раду кандидатуру Якова Смолия на должность главы НБУ, которая фактически была вакантной с весны прошлого года, когда нынешняя глава Валерия Гонтарева подала в отставку.

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Теги: аслунд, гривна

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