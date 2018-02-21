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"Подсказок было немного". Археолог разгадал тайну строительства древнеегипетских пирамид

21 февраля 2018
19:19
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В день равноденствия, 22 сентября 2016 года, Дэш провел эксперимент – он наблюдал за передвижением тени

Американский археолог и специалист по древнеегипетской архитектуре Глен Дэш раскрыл главную тайну строения древнеегипетских пирамид.

Об этом шла речь на сайте Science Alert.

Ученый пришел к выводу, что ровное расположение стен пирамид Гизы вдоль сторон света было достигнуто через отслеживание теней в день осеннего равноденствия.

Так, например, стороны пирамиды Хеопса, построенной около 4500 лет назад, расходятся под практически идеально прямым углом. Пирамида довольно точно ориентирована по сторонам света и имеет северное, восточное, южное и западное основания. При этом отклонение от базовых направлений не превышает 1/15 доли градуса.

Ранее ученые предполагали, что древним египтянам этого удавалось добиться через отслеживание положения полярной звезды на небосводе или теней от Солнца на поверхности, однако точный метод так и не был раскрыт.

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Глен Дэш предположил, что древние египтяне строили и выравнивали стены своих пирамид с помощью теней, которые отбрасывал гномон в день равноденствия.

В день равноденствия, 22 сентября 2016 года, Дэш провел эксперимент – он наблюдал за передвижением тени. Через равные промежутки времени археолог отмечал передвижение тени по мере того, как Солнце перемещалось с востока на запад. В конце дня у него получилась ровная кривая.

Эксперимент был проведен в Коннектикуте, США, но Даш сказал, что то же самое должно работать и в Египте.

"Все три пирамиды демонстрируют одну и ту же ошибку – они слегка повернуты против часовой стрелки от главных точек", - отметил ученый.

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По утверждению американца, древние египтяне вполне могли использовать осеннее равноденствие для строительства пирамид Гизы. Однако, окончательно доказать это не удастся, поскольку никаких задокументированных доказательств не осталось.

"Египтяне, к сожалению, оставили нам не много подсказок. Никаких технических документов или архитектурных планов не было найдено, которые дадут технические объяснения или продемонстрируют, как древние египтяне выровняли любой из своих храмов или пирамид", - подытожил археолог.

Источник: Обозреватель

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Теги: пирамиды, наука, загадка

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