техно

Политолог: Как вывели из игры путинский "военторг"

21 февраля 2018
19:31
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РФ является одним из крупнейших продавцов оружия и боевой техники в мире и во многом именно за счет этой прибыли содержит свой оборонпром

Америка сделала очередной «подарок» России, который открывает новое окно возможностей для украинского бизнеса. Штаты также добились прекращения зарубежных военных контрактов РФ на общую сумму более $ 3 млрд. С соответствующим заявлением выступила во вторник на брифинге в Вашингтоне пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт. В общем, очередной «удар ножом в спину» и даже немного ниже, пишет на site.ua политолог Кирилл Сазонов.

Санкции по оборонному рынку для России достаточно болезненны. В первую очередь, потому что РФ является одним из крупнейших продавцов оружия и боевой техники в мире и во многом именно за счет этой прибыли содержит свой оборонпром. Потеря 3 миллиардов неприятна, но ведь это только начало. Не забываем и о технологиях, в которых РФ нуждается. Это окошечко тоже закрыли. Понятно, что прямо завтра российские военные не покинут Донбасс и не начнут убирать мусор перед выходом из Крыма. Божьи мельницы мелют медленно. Но очень и очень мелко.

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Понятно, что США не забывают и о своих интересах. Америка сама серьезный игрок на рынке вооружений, а если кто-то теряет 3 миллиарда, кто-то их находит. Украинского ВПК это тоже касается – мы, несмотря на боевые действия, экспортируем некоторые виды вооружения и техники. За четыре года оборонпром Украины нарастил обороты, но потенциал для развития сохраняется еще очень серьезный. Получить свою долю от этих миллиардов было бы очень кстати – оборнка это продукция с высокой добавочной стоимостью, рабочие места и поступление валюты в страну. Главное, не упустить этот шанс. Россия потеряет, мы найдем. С другой стороны – а чего они ждали? Натирки мазями и массажа?

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Теги: россия, оружие, санкции

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