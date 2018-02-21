общество

Хоть камни с неба? Политолог рассказал о большой беде оккупированного Крыма

21 февраля 2018
20:44
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Самое смешное в этих гневных выступлениях, что ситуация с заграничными поездками для жителей оккупированного полуострова сложилась двоякая

Оккупанты в Крыму выражают глубокую озабоченность действиями европейской дипломатии. Не ставят в российские паспорта жителям Крыма визы и все тут. Игра в наперстки с присоединением Крыма формально к Краснодарскому краю себя не оправдала. Сотрудники консульств как-то по прописке «вычисляют» эту комбинацию легко и непринужденно. Так называемый "постоянный представитель республики" при президенте РФ Георгий Мурадов грозит ЕС исками в международные суды и ссылается на Хельсинский заключительный акт 1975 года о поддержке свободы передвижения, пишет на site.ua политолог Кирилл Сазонов.

Самое смешное в этих гневных выступлениях, что ситуация с заграничными поездками для жителей оккупированного полуострова сложилась двоякая. Если ты побежал сдавать украинский паспорт в обмен на российский – добро пожаловать «домой в СССР». Без права выезда за границу. Визы не дадут. Потому что с точки зрения закона нет российского гражданства в Крыму. Отдыхайте на курортах Краснодарского края, совершайте шопинг-туры в Воронеж, любуйтесь памятниками древнего зодчества в Пензе. Не Пиза, конечно, но тоже мало что изменилось за пару столетий. Те, кто украинский паспорт сохранил тоже визу получать не должны – граждане Украины ездят в ЕС (и уже не только) без виз вообще.

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В этом есть своя железная логика и справедливость. Украина и Россия по факту не просто два государства, это два мира. Которые идут в разные стороны и практически в разные времена. Одна страна к цивилизованному миру с безвизовым режимом и свободой передвижения. Другая к портретам Сталина, бессменным генсеком и сакральностью власти. Кремль хотел сделать из Крыма витрину, чтобы показывать разницу ситуации в Украине и в РФ. И это получилось. Разница очевидна даже в деталях.

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Теги: крым, оккупация, визы

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