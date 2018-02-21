политика

"А вы готовы?" Климкин заявил, что готов признать вину украинцев за Волынь

21 февраля 2018
19:44
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Глава МИД подчеркнул, что диалог с поляками должен вестись именно как диалог двух друзей, а не посредством запрещающих мемориальных законов

Министр иностранных дел Павел Климкин готов признать вину отдельных украинцев за Волынскую трагедию, но ждет подобных шагов и от Польши. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции с главой МИД Дании Андерсом Самуэльсеном, передает корреспондент LIGA.net.

"То, что сегодня происходит в Польше - это желание путем принятия так называемых мемориальных законов создать особое восприятие своего прошлого, представить себя, если хотите, более белыми и пушистыми, чем другие. Так не бывает. У нас есть прошлое, в котором были очень позитивные моменты и стороны и очень трагические страницы. Это столетие, когда мы жили и развивались вместе. Это прошлое нельзя переписать путем принятия законов. Это прошлое можно понять только путем исторического диалога. Мы за этот исторический диалог, мы за то, чтобы хотя бы понять позицию друг друга", - сказал он.

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Климкин подчеркнул, что этот диалог должен вестись именно как диалог двух друзей.

"Я готов признать вину отдельных представителей Украины или отрядов в том, что они делали на Волыни. А вы готовы то же самое сделать? Я готов преклонить колени перед жертвами польской национальности. А вы готовы?" - отметил он.

Климкин отметил, что вскоре будет отмечаться памятная дата - 3 марта в селе Павлокома, где были расстреляны сотни украинцев, в том числе дети и старики.

"Память и восприятие этой памяти может быть либо общим, или мы будем играть в политические игры, пытаясь построить свою собственную историческую реальность путем законов. Так не бывает. И я считаю, что ответственность, в том числе политическая, состоит в том, чтобы понять друг друга и найти шанс вместе строить общее будущее", - сказал Климкин.

Глава МЗС обратил внимание на то, что польские политики, которые приняли этот закон, ранее не предпринимали попыток пересмотреть историю. И сейчас важно найти ответ на вопрос, почему они делают это именно сейчас.

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"Если мы начинаем споры, какой была наша история, и рисуем какие-то картины, которые нужны для внутренних политических манипуляций - так мы дойдем до того, что будем спорить, у кого вареники лучше или пироги. И это на самом деле очень опасно", - подчеркнул он.

Климкин отметил, что переговоры нужно проводить на основах христианской морали и политической ответственности, и ему в этом вопросе близок принцип "прощайте, и будете прощены".

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Теги: климкин, волынь, украинцы, поляки

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